Dan Lacksman ressort trois albums des années 70, et ça tient toujours autant la route

Avant de connaître le succès avec Telex, le compositeur, ingénieur du son et producteur bruxellois Dan Lacksman a publié, en 1973 et 74, trois albums électroniques novateurs qu’il réédite aujourd’hui sous le label Real Gone Music. Que ce soit sous son propre nom (avec encore chant, textes et instruments) avec un premier album d’une modernité incroyable quand on l’écoute aujourd’hui, ou sous le nom de The Electronic System (Volume II et Tchip Tchip Vol.3), Dan, entre ses synthés analogiques Moog et Mellotron, s’amuse à reprendre de grands airs (de La danse des canards à La Bamba) tordus sous l’influence de Pop Corn et d’Apache des Shadows ou d’en composer des qui tiennent fameusement la route.