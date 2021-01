Coronavirus - L'aéroport d'Ostende a vu son volume de fret doubler en 2020

L'aéroport a terminé l'année 2020 avec une forte hausse des chiffres de fret. Le volume traité a augmenté de 112,7%, à 52.659 tonnes. La demande pour des vols cargo supplémentaires a augmenté lors du premier confinement et l'aéroport côtier a également profité d'une augmentation mondiale du nombre de vols de fret, de nouvelles compagnies comme Qatar Airways ayant opté pour ses infrastructures.

Par contre, le nombre de passagers a fortement chuté. L'année avait pourtant bien commencé, avec 42.000 voyageurs transportés en janvier et février, soit 11% de plus qu'à la même période l'année précédente. Mais la pandémie de coronavirus a mis un coup d'arrêt à ce beau début. Tous les vols passagers ont été suspendus entre la mi-mars et le 3 juillet. La reprise a été modeste, avec moins de 40.000 voyageurs qui sont passés par l'aéroport d'Ostende en juillet et août. Sur l'ensemble de l'année, 111.499 passagers ont transité par Ostende, soit une baisse de 75,6% par rapport aux 457.423 voyageurs de 2019.