«En avant pour septembre 2021»

Est-il encore raisonnable de parler d’un « retour à la normale » comme si, après presque deux ans, la vie allait simplement tomber dans le vieux moule ? Comme si le mois de janvier 2020 pouvait être simplement décongelé après tant de mois ? Je ne le pense pas. Combien de personnes vont revenir aux anciennes attitudes, aux câlins et bisous habituels ? Dans quelle mesure le travail de bureau, les réunions, l’enseignement, les déplacements, les voyages auront-ils changé ? Quels bâtiments actuellement fermés vont simplement rouvrir : restaurants, cafés, hôtels, théâtres, cinémas… ? Quelle sera la situation dans le secteur du tourisme, de l’aviation, de la logistique et des transports ? Et qu’en est-il de l’organisation du travail elle-même, sur le terrain, entre les tâches principales et les sous-traitants, le juste-à-temps, la distribution et la vente ? Comment allons-nous reprendre notre vie de famille et nos amitiés ? Que feront les jeunes ? Et qu’en est-il de la dette publique, de la dette privée, du pouvoir d’achat et de la volonté de payer ? Non, il est hautement irrationnel de penser qu’après l’été 2021, nous allons simplement reprendre le fil de janvier 2020. Il serait donc judicieux d’être plus explicite sur la question de cette « nouvelle normalité » et d’en faire un débat démocratique.

Tout cela prend plus de temps qu’on ne le pensait. Lorsque la misère a éclaté en février, les experts parlaient de la mi-mai comme porte de sortie et nous pensions déjà que c’était long. Après le premier assouplissement, beaucoup pensaient que c’était fini. L’été plus calme a eu un prix élevé. Puis est arrivée la deuxième vague avec un nouveau ministre de la Santé plus strict. La boussole était toujours la capacité des hôpitaux. L’économie et les gens ont dû s’adapter. Plus tôt que prévu, les premiers vaccins sont arrivés. Mais ils ne se distribueront que par vagues, en janvier, puis en mars-avril et enfin en été, si tout va bien. Les vacances de l’été prochain dépendront de nombreux facteurs, ici et à l’étranger. Ensuite, nous serons déjà un an et demi plus tard. Et déjà Herman Goossens met en garde contre les virus mutants chez les patients traités, des variantes qui peuvent créer de nouvelles vagues, surtout si les vaccinations ne vont pas assez vite.

Un premier débat porte sur le bilan de notre système de santé. Il est certain que nos hôpitaux ont fait un travail fantastique et nous devons être extrêmement reconnaissants envers nos prestataires de soins de santé. C’est une bonne chose qu’après des années d’austérité et de « rage blanche », « Corona » a apporté un effort financier. Le ministre Vandenbroucke veut revoir l’ensemble du financement et s’engage dans une réforme en profondeur. Néanmoins, je trouve toujours étrange que toute la politique sanitaire ne dépende apparemment que de la capacité des hôpitaux et surtout des unités de soins intensifs. Cependant, il y a beaucoup de travail à faire dans les centres de soins résidentiels et aussi dans l’organisation de la première ligne. Ne devrions-nous pas (re)lancer la discussion sur la nécessité de centres de santé de quartier, fournissant non seulement des soins aux malades, mais aussi des services de santé, de prévention et d’information ? Une sorte d’ONE continue pour tous les âges ? Une politique sanitaire qui va de pair avec l’aide sociale, le sport, le bien-être et le développement de la citoyenneté ? Et, est-ce que les soins aux personnes âgées, des soins à domicile aux résidences service et aux maisons de repos, ne devraient-ils pas être pensés à cette échelle ? Un renforcement de cette première ligne n’est-il pas le meilleur remède contre la surcharge de la coûteuse clinique spécialisée ?

La crise du covid a une fois encore pointé notre relation biaisée avec la nature. L’origine de la pandémie et la menace de nouvelles infections sont toutes deux une conséquence directe de notre écologie perturbée et de notre empreinte écologique trop importante. D’un autre côté, la crise nous a également appris quelques autres mesures environnementales urgentes : la nécessité de meilleurs logements, de plus d’espaces verts, d’un air dépollué, de transports publics bien agencés, d’une révision de notre aménagement du territoire… La politique climatique est urgente, mais il ne s’agit plus seulement de réduire les émissions. Un réexamen complet de notre approche écosystémique est à l’ordre du jour, y compris la nécessaire protection de la biodiversité, la gestion de l’eau, la politique des matières premières et de l’énergie, les espaces ouverts, etc.

L’importance accrue de la santé et de l’écosystème jette immédiatement un nouvel éclairage sur le débat relatif à la reprise économique. Un retour à l’ancienne normalité serait une très mauvaise idée. Un simple redémarrage est non seulement impossible en raison des dommages structurels incontestables, mais il est également indésirable parce qu’un nouveau cadre est nécessaire. Voulons-nous simplement retrouver l’ancienne société de consommation, avec les dimanches de shopping, les city trips, le funshopping, le stress des loisirs, et donc avec la surconsommation et le gaspillage pour les uns et la sous-consommation et l’appauvrissement pour les autres ? Simplement redémarrer cela serait non seulement extrêmement stupide, mais deviendrait également trop cher. Ce serait demander de nouvelles crises.

Ainsi, une discussion très intéressante s’engage sur la structure économique même, sur les produits de première nécessité et par rapport au luxe, mais aussi sur les échelles et les acteurs de l’économie. En ce qui me concerne, il y a deux conclusions fortes à tirer des mois de crise passés. Premièrement, la mondialisation sauvage du marché mondial s’est ralentie et l’attention s’est à nouveau portée sur le marché local, sur la production renouvelable et de proximité et sur la chaîne courte. L’économie politique locale doit être conçue et pensée séparément des modèles globaux de croissance financière du PIB et d’autres indices. Il n’y a pas qu’un marché. Il est segmenté et organisé en fragments. La géographie économique existe. Comment et dans quelles conditions le marché local peut-il assurer au moins les besoins de base ? Comment et dans quelles conditions les acteurs et services locaux peuvent-ils survivre face aux prérogatives des grands acteurs ?

Deuxièmement, la crise a souligné l’importance des biens publics et des mécanismes de solidarité. Nous ne sommes pas sortis de la crise avec un chacun pour soi entrepreneurial individuel et indépendant dans un marché concurrentiel et non réglementé. Au contraire. C’est précisément ce comportement qui a provoqué une résurgence indésirable. Et cette expérience nous amène à réfléchir aux acteurs économiques appropriés après des années de pensée unique, d’accumulation de capital privé et d’austérité publique. Il ne s’agit pas du tout d’abolir le marché en échange d’une économie planifiée. C’est en soi déjà une polarisation démagogique, car l’économie planifiée est maintenant plus que jamais du côté des Google, des Amazone et des Apple, et le libre marché et la privatisation fonctionnent dans une Chine non démocratique. Non, il s’agit de repenser une économie mixte, avec en effet des conditions de concurrence équitables, mais pas seulement pour les entreprises privées, mais aussi pour les services publics et les communs de la société civile.

Quelle politique de relance ?

Les deux registres doivent être pensés ensemble dans le cadre d’une bonne planification du rétablissement. L’échelle va du quartier – l’économie de marche –, de la ville et de la région urbaine – l’écosystème proche –, en passant par la région et le pays au marché européen et à la géopolitique. Développer une pensée multi-échelle serait déjà dynamiser notre carte mentale habituelle. Et puis, il y a les acteurs – le marché, le gouvernement et le commun – qui doivent travailler ensemble dans des coalitions de développement, qui doivent assurer une relance sur base des ressources et des compétences existantes, en se concentrant sur la qualité de la vie quotidienne plutôt que sur des profits spéculatifs et rapides. Bien entendu, une telle transition ne se fera pas en un seul jour. Mais nous devons indiquer clairement la voie à suivre. Les ressources publiques doivent être utilisées dans ce sens. Et nous devons immédiatement considérer la réouverture post-covidienne comme un tournant.

Après tout, la crise économique sera plus grave qu’on ne nous le dit actuellement. Il y aura des licenciements. Non seulement parce que les entreprises ne survivront pas à la fermeture, ou parce que les mesures de soutien disparaîtront, mais aussi parce que les survivants se concentreront sur l’automatisation, la numérisation et l’informatisation. Dans le fonctionnement économique actuel, le taux d’occupation annoncé de 80 % est totalement irréaliste. Il est contradictoire de viser une forte augmentation de la productivité et un niveau d’éducation élevé d’une part, et de prétendre absorber le chômage, le faible niveau d’éducation et la pauvreté en même temps. Cela ne peut que signifier une augmentation des statuts précaires, des travailleurs pauvres et de l’exploitation sous le couvert de l’activation.

La crise économique entraîne donc une aggravation de la crise sociale. Aujourd’hui, un tiers de la population urbaine se situe déjà au niveau ou en dessous du seuil de pauvreté. L’emploi continuera à diminuer, le coût de la vie augmentera et l’Etat aura besoin de plus d’argent. La coupure sociale totale ne peut être contrée que par le maintien et la préservation des mécanismes de solidarité et des droits sociaux, de la sécurité sociale et d’une fiscalité équitable. Mais aussi et surtout en complétant l’inclusion sociale par le marché du travail régulier par d’autres formes de réseautage social. À cette fin, en plus de l’offre de services, les services sociaux doivent se concentrer encore davantage sur l’activation, l’auto-organisation et l’autonomisation et sur le développement d’activités économiques alternatives. Le marché du travail régulier ne suffira pas à restaurer le tissu social. Les classes moyennes doivent être sorties de leur bulle individualiste et contribuer à l’inclusion sociale par une meilleure citoyenneté. Sinon, la communautarisation des rejetés ne fera qu’augmenter. C’est évident. Sans ce changement de mentalité chez beaucoup de gens, mentalité qui est aussi trop souvent enveloppée de racisme et qui est chérie et entretenue par certains partis, les politiques publiques ou les efforts de la société civile ne suffiront pas. Transformons tout cela en une véritable bataille politique.

Un changement culturel

Oui, l’après-covid doit inclure une révolution culturelle. La discipline imposée par la peur de la mort, la solidarité avec les soignants et l’absence des contacts câlins devraient nous soulager de l’excès d’individualisme arrogant et d’égocentrisme destructeur. Maintenant, pour ceux qui le souhaitent, cela doit être transformé en un élan positif. Et cette mentalité devrait également inspirer et soutenir (une partie de) l’éducation, des arts et de la vie associative lorsque ces secteurs rouvriront eux aussi. Comment ça ira avec Hart boven Hard et Tout autre Chose ? Mais un tel engagement renouvelé en faveur du bien commun ne peut fonctionner que s’il s’accompagne de contrôle, de coproduction et de ressources. Lorsque la politique, le gouvernement et la fonction publique ne travaillent pas pour leur propre pouvoir ou entreprise, mais pour une société renouvelée. Au service, non pas de clients ou de sujets, mais de citoyens actifs qui veulent également remplir leur part du contrat. Cela devrait devenir une ligne de démarcation claire dans le débat politique. Mais cela exige non seulement un changement de discours, mais surtout un changement de pratique des militants politiques et un démantèlement radical de la particratie. Commencez par un développement durable des quartiers, avec des services de base et une économie essentielle, avec un budget participatif et une coopérative, pour en faire un levier de citoyenneté renouvelée. Ne transformez pas les parlements de citoyens, qu’ils soient ou non tiré au sort, en ateliers de discussion et de parlote, mais investissez-les sur des vraies questions et la construction concrète de la société.

En avril 2020, au milieu du premier confinement, onze médias et groupes de réflexion ont lancé en Flandre la plateforme #BeterNaCorona. Depuis lors, ces médias, tels que MO Magazine, SamPol, De Wereld Morgen ou Oikos ont publié de nombreuses analyses, calculs et opinions intéressants. Il y a eu le Plan Sophia. Depuis lors, le gouvernement Vivaldi s’est installé, avec de nombreux flous et compromis, certes, mais aussi avec quelques promesses. La situation pourrait en effet être meilleure après le covid. Néanmoins, la partie visible du débat reste emprisonnée dans la politique politicienne traditionnelle. Cette responsabilité incombe principalement aux grands médias, aux partis politiques et à leurs acteurs. Ils s’en tiennent à l’ancien cadrage. D’une part, ils sous-estiment la profondeur de la crise et, d’autre part, ils surestiment la résilience de l’économie et des institutions existantes. Apparemment, nous ne pouvons pas attendre le débat social nécessaire des analystes politiques attitrés ou des émissions politiques officielles. Elle sera surtout menée dans des médias et canaux alternatifs rarement mentionnés. Mais cela devrait être repris par certains politiciens ou certains analystes, qui parlent bien d’innovation et de remembrement de la politique, mais continuent à limiter le débat de fond au sein des institutions existantes, et des vieilles formules et pensées. Il y a peu d’innovation visible à ce niveau. Les débats intéressants encore en marge devraient monter en puissance. Pourquoi pas dans des États Généraux de l’après-Covid, une sorte de constituante pour une convivialité renouvelée.

Ce qui arrivera vraiment après le covid reste pour l’instant dans le brouillard. On ne sait pas très bien comment et quand ce débat sera tenu en public. Pour l’instant, il reste enfermé dans l’ordre post-politique du « il n’y a pas d’alternative ». C’est dommage, car cela risque de passer à côté de beaucoup de bonne volonté solidaire dans certaines parties de la population.