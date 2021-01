La valeur du Bitcoin dépasse le montant record des 35.000 dollars

La monnaie numérique la plus connue au monde poursuit sa progression. Le Bitcoin a franchi le cap record des 35 000 US dollars ce mercredi. Cela s’est produit moins de deux jours après que la devise connaisse sa plus importante perte quotidienne depuis Mars avec une diminution de près de 17 % de sa valeur.

Le Bitcoin valait 35.085 dollars américains mercredi matin, selon le site d’échange de crypto Coinmarketcap. Cela représente une augmentation de près de 12 % de sa valeur sur 24 heures. Rien qu’au cours de l’année 2020, la valeur du Bitcoin a quadruplé.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la progression impressionnante de cette monnaie numérique.