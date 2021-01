Les poches des Livres du Soir

La fin des temps ***

Profession romancier ***

Haruki Murakami

Au moment où est publié en poche le quatrième roman de Murakami, La fin des temps – double intrigue onirique et ébouriffante –, pourquoi s’intéresser à l’essai Profession romancier, de qualité inégale ? Outre la modestie du ton et l’aspect parfois cocasse, pour quatre chapitres éblouissants sur les thèmes, les personnages, le temps comme allié du romancier et un hommage rare à la condition physique comme nécessité de l’écrivain. Cassé le mythe de l’auteur, balayés les alcools d’Apollinaire, Baudelaire et Bukowski.

Traduit du japonais par Corinne Atlan, Hélène Morita, 10/18, 696 et 240 p., 10,2 et 7,5 €

Asymétrie ***