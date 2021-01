«Haute tension» au Real Madrid autour de la prolongation de contrat de Sergio Ramos

Le défenseur espagnol et le club madrilène ne sont pas du tout sur la même longueur d’onde dans les négociations.

Le Real Madrid va-t-il perdre l’une de ses icônes au terme de la saison ? Sergio Ramos est en fin de contrat en juin prochain et les négociations pour prolonger son aventure madrilène sont loin d’être sans accrocs.

« Haute tension », a titré en Une ce mercredi matin Marca. Le quotidien espagnol explique que la relation entre le club et le capitaine des Merengues est de plus en plus distante. « Les deux parties ont des positions très éloignées suite à leur rencontre de samedi ». Ramos aurait en effet refusé une première proposition formulée par Florentino Perez, le président du club.