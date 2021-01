SC Charleroi : les Zèbres ont bouclé leur mini-stage ce mardi (vidéo)

Privés, comme toutes les autres formations du Royaume, du traditionnel stage hivernal sous le soleil (souvent espagnol), les Zèbres ont malgré tout passé quelques jours ensemble, ces dimanche, lundi et mardi, à l’occasion d’un mini-stage organisé dans les installations du centre national de Tubize. Celui-ci a pris fin ce mardi en fin de journée après la deuxième séance d’entraînement du jour et a permis à plusieurs joueurs blessés en fin d’année dernière de regoûter aux entraînements collectifs. Ainsi, Mamadou Fall et Kaveh Rezaei ont partiellement participé aux séances dirigées par Karim Belhocine, le tout en poursuivant leur rééducation auprès du staff médical.