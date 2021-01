La lettre d’Ivan De Vadder: le sport le plus flamand du monde

Quand j’étais (encore) jeune, le sportif flamand dans son fauteuil devant sa télé pendant la période de Nouvel an, pouvait traditionnellement suivre la compétition de saut à ski de la tournée des Quatre Tremplins (en allemand, Vierschanzentournee). L’après-midi de la journée de Nouvel an, les sauts du tremplin de Garmisch-Partenkirchen accompagnaient immanquablement la gueule de bois après le réveillon. Sauf que, aujourd’hui en Flandre, les sauts de ski sont remplacés par le cyclo-cross. Pendant la période des vacances de Noël, 9 courses de cyclo-cross ont été disputées en Belgique (sauf la dernière édition qui se déroulait à Hulst, une commune frontalière aux Pays-Bas). Les trois premiers jours de la nouvelle année, les chaînes flamandes montraient chaque jour une course de cyclo-cross ; le sport qui restera probablement le plus flamand de tous.