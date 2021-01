CBRE élu meilleur consultant

Les European Property Awards sont décernés par un jury indépendant composé de plus de 80 experts de l’industrie issus de divers secteurs. Pour établir son verdict, le jury a examiné l’expertise des différents dirigeants de l’entreprise, les principaux faits marquants de son activité, les retours d’expérience de clients, les outils marketing utilisés ainsi que la capacité de l’entreprise à s’adapter aux nouvelles tendances du marché grâce à des outils technologiques innovants. « Je suis honoré et fier de recevoir cette nouvelle récompense, qui reflète notre détermination à fournir à nos clients une prestation de service de qualité supérieure. Notre expertise à 360º, nos capacités de marketing étendues et notre investissement constant dans les outils technologiques représentent une valeur ajoutée significative pour notre entreprise », a déclaré Maxime Kumpen, le CEO de CBRE Belgique et Luxembourg.