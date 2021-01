Serie A: deux cas de Covid-19 à l’AC Milan avant le choc face à la Juventus

L’attaquant croate Ante Rebic et le milieu bosnien Rade Krunic ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé l’AC Milan mercredi. Tous deux manqueront le choc contre la Juventus mercredi soir. Un match au sommet que ne disputera pas non plus Alexis Saelemaekers, absent de la sélection.

Saelemaekers avait déjà manqué le dernier match, dimanche dernier à Benevento (victoire 0-2). Le latéral a subi une lésion à la cuisse gauche lors de la victoire 3-2 contre la Lazio le 23 décembre.

Rebic et Krunic ont été testés positifs mardi, a indiqué le club rossonero dans un communiqué. «Asymptomatiques, ils sont restés à l’isolement à domicile où a été effectué un second test de contrôle», a-t-il précisé.

Pour le choc de mercredi, l’entraîneur Stefano Pioli sera également privé de Zlatan Ibrahimovic en attaque et d’Ismaël Bennacer et Sandro Tonali (suspendu) dans l’entrejeu.