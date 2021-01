L’Espagne et le Portugal se préparent à l’arrivée de la tempête polaire Filomena, 40 centimètres de neige annoncés

La péninsule ibérique pourrait voir tomber jusqu’à 40 centimètres de neige et le thermomètre afficher -12ºC, selon les prévisions météorologiques.

L’Espagne et le Portugal se préparaient mercredi à l’arrivée de la tempête Filomena, qui devrait entraîner dans son sillage un vent polaire et d’importantes chutes de neige.

L’institut météorologique espagnol a classé sept communautés autonomes en alerte, avec un risque particulièrement important à Murcie et en Andalousie, cette dernière étant aussi concernée par un avis de gros temps en mer. Les autres communautés alertées sont celles de Castille-La Manche pour la neige et les Asturies, la Cantabrie, la Galice et le Pays Basque pour le froid principalement.

À Madrid, capitale perchée à plus de 600 mètres d’altitude, les météorologues s’attendent à près de 10 centimètres de neige au sol.