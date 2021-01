Jérémy Doku, une valeur en hausse depuis son arrivée à Rennes

En l’espace de quatre mois au Stade Rennais, la valeur de Jérémy Doku a augmenté sensiblement, voire explosé. C’est en effet ce que nous apprend l’observatoire du football CIES qui a dévoilé son top 100 des joueurs les plus chers du « Big Five » européen (Premier League, Liga, Ligue 1, Bundesliga, Serie A). Suivant un savant algorithme qui prend en compte l’âge, la durée des contrats, les performances et la progression sportive, l’ancien joueur du Sporting d’Anderlecht arrive en 69e position avec un prix estimé à 65,4 millions d’euros. Ce qui le place au quatrième rang des éléments belges les plus coûteux, derrière Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Youri Tielemans. Et même à la troisième place des joueurs de Ligue 1 : il est devancé par Kylian Mbappé et Marquinhos (PSG), mais précède Jonathan David (Lille) et Houssem Aouar (Lyon). Bien entendu, cette hiérarchie vaut ce qu’elle vaut et ne reflète que partiellement l’actuelle réalité sportive et économique du football.