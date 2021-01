Musique classique: l’espoir d’un été de festivals

Salzbourg, à la Pentecôte et en été, Orange, Lucerne : Cecilia bartoli sera partout cet été. - Photo News

L’été est encore loin mais dans le domaine de la musique classique, c’est dès maintenant que l’on prend ses marques pour les grands festivals étrangers. Inutile de se présenter à l’entrée de Glyndebourne ou de Salzbourg pour acheter un ticket le jour de la représentation. Il faut s’y prendre des mois à l’avance. Cette année, le choc du covid impose ses contraintes. Et surtout ses incertitudes pour le futur immédiat. Impossible de présenter aujourd’hui les manifestations qui devaient se dérouler de janvier à mai et qui semblent déjà bien compromises. Nous ne vous dirons donc rien sur les festivals de Pâques, ni sur les festivals belges, encore en attente d’une évolution de la situation sanitaire. Nous y reviendrons au fil des annonces des uns et des autres.