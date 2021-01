Comité de concertation: l’UCM demande la réouverture des métiers de contact

Pour l’organisation d’indépendants, le contexte autorise la réouverture des métiers de contact, centres de fitness et agences de paris.

L’UCM demande mercredi que le comité de concertation autorise la réouverture des métiers de contact, centres de fitness et agences de paris.

« Les chiffres des contaminations et hospitalisations dues au Covid-19 diminuent. La réouverture des commerces et les fêtes de Noël n’ont pas relancé l’épidémie, malgré l’hiver qui s’est installé. La population, dans son ensemble, respecte les règles sanitaires. Il est essentiel de conserver cette adhésion. Pour cela, les restrictions imposées doivent demeurer compréhensibles, logiques et tenables », estime l’UCM.