Etes-vous prêt à vous faire vacciner? Donnez votre avis

Lancé au tout début de l’épidémie par le professeur Maarten Vansteenkiste (UGent), le baromètre de la motivation des Belges à suivre des mesures sanitaires souvent contre-nature déborde désormais du cadre néerlandophone, avec la contribution des psychologues de l’ULB Olivier Klein et de l’UCLouvain Vincent Yzerbit et Olivier Luminet. Tous font partie du groupe Psychologie et Corona qui conseille le gouvernement et divers organes consultatifs depuis la fin mai 2020, en insistant sur la prise en compte des ressorts psychologiques et motivationnels dans la gestion de la crise sanitaire.

Il y a un mois, Le Soir avait relayé l’initiative avec succès puisque 2.500 personnes avaient répondu à l’enquête. Les journaux du groupe Sud Presse s’associent aujourd’hui à l’aventure pour pouvoir recruter encore plus de participants. Les premiers résultats de ce nouveau coup de sonde seront délivrés dans le milieu de la semaine prochaine par les deux médias.

« On a élaboré plus de 200 scénarios stimulant une situation donnée (mais chaque personne n’en recevra que six de manière aléatoire), pour bien comprendre les dynamiques qui expliquent la volonté ou la résistance devant les vaccins », détaille le professeur Olivier Luminet qui précise que le temps des réponses n’excède pas les quinze minutes. Il insiste par ailleurs sur l’espoir de fidéliser un groupe de francophones à répondre au fil du temps et des questionnaires, comme ce fut le cas en Flandre, pour avoir un suivi plus fin des courbes motivationnelles. Les répondants qui ont participé au premier volet fin décembre sont donc invités à continuer d’apporter leur contribution au baromètre disponible sur les sites du Soir et de Sud Presse ou à l’adresse http://motivationbarometer.info/Francais.