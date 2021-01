Programme Erasmus: les étudiants du supérieur à l’épreuve du Brexit

En se retirant du programme Erasmus, le gouvernement britannique a entraîné une vague de craintes et d’incompréhension. Mais d’autres solutions existent pour maintenir les séjours d’étude.

En septembre 2021, j’aimerais réaliser un quadrimestre à l’université d’Exeter en Angleterre. J’ai dû rendre une demande de séjour d’étude au mois de décembre. Mais avec le Brexit, j’ai peur que le prix soit différent ou que ce soit tout simplement annulé. » Comme Maude, nombreux sont les étudiants à désirer mettre le cap sur le Royaume-Uni pour un séjour d’étude.

Chaque année (hors période covid), ils sont plus de 200 étudiants de la Fédération Wallonie-Bruxelles à traverser la Manche. Et une centaine à réaliser un stage au Royaume-Uni via le programme Erasmus. Avant que le Premier ministre, Boris Johnson, abandonne le programme européen d’échanges pour des raisons économiques.