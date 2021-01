Cyclisme: Marc Hirschi, le vainqueur de la Flèche Wallonne, est pressenti chez Emirates

On le sait depuis le début de semaine, le Suisse Marc Hirschi (22 ans, vainqueur de la Flèche Wallonne et de la 12e étape du Tour de France l’été dernier, révélation de la saison) ne terminera pas son contrat avec l’équipe DSM (ex-Sunweb), avec laquelle il était normalement lié jusque fin 2021. Ce changement de cap surprise, officialisé par les deux parties, est dû aux offres plus alléchantes d’autres équipes. Selon certaines sources, c’est sous le maillot UAE Emirates que le coureur helvétique poursuivra désormais sa route.