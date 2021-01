Biden promet «unité» et «action» après la victoire probable des démocrates en Géorgie

Selon lui, les électeurs lui ont donné les leviers du pouvoir, car ils veulent « de l’action face aux crises multiples que nous traversons, sur le Covid-19, le climat, l’économie et la justice raciale ».

Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a salué mercredi la victoire probable des démocrates aux sénatoriales de Géorgie qui devrait lui donner le contrôle du Congrès, s’engageant à agir dans un esprit d « unité ».

« Il est temps de tourner la page. Les Américains demandent de l’action et veulent de l’unité et je suis plus qu’optimiste que jamais sur le fait que nous y parviendrons », a-t-il écrit dans un communiqué.

Les leviers du pouvoir

Selon lui, les électeurs lui ont donné les leviers du pouvoir, car ils veulent « de l’action face aux crises multiples que nous traversons, sur le Covid-19, le climat, l’économie et la justice raciale ».