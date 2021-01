Trafic transmanche sans difficulté mais au ralenti à Calais

Si les mercredis et jeudis constituent habituellement des jours de forte affluence de poids lourds sur les plateformes transmanches, un grand calme régnait mercredi matin au port et au tunnel sous la Manche, a constaté un correspondant de l'AFP, qui n'a vu aucun poids lourd en attente sur la rocade portuaire et les voies d'accès au tunnel.

Il n'y a "aucune difficulté" et la préfecture n'a mis en place aucun dispositif particulier pour réguler le trafic, a confirmé mercredi après-midi Paul-François Schira, sous-préfet en charge du Brexit.

"Le trafic reprend normalement, mais on est seulement à 50% du trafic normal pour l'instant", a expliqué M. Schira, alors que le Royaume-Uni est à nouveau soumis à un confinement strict face à la pandémie de Covid-19 depuis mardi.

"Cela reste aussi calme, tout se déroule bien" a-t-on également expliqué chez Getlink, l'exploitant du tunnel sous la Manche.