Dix ans de prison requis contre le «lover boy» liégeois qui prostituait des adolescentes

Amine, 26 ans, aurait séduit des mineures d’âge qu’il aurait ensuite orientées vers la prostitution. La plus jeune victime avait seulement 15 ans.

Une peine de dix ans de prison a été requise, ce mercredi, au tribunal correctionnel de Liège, à l’encontre d’Amine M., 26 ans, un récidiviste liégeois de nationalité française poursuivi pour avoir prostitué une dizaine de très jeunes femmes, dont une de 15 ans, trois de 16 ans et une autre de 17. Soulignant les « conséquences sociales, psychologiques et physiques » des faits pour les victimes, le substitut Dehin a estimé que cette sanction n’était pas lourde : « Certes, pour lui, c’est long, mais c’est une peine juste en regard de l’extrême gravité des faits ». Et de relever : « Le temps qu’il sorte de prison, il sera trop vieux pour faire le “lover boy”. »