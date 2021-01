Les communes traquent les propriétaires distraits ou chanceux

En Wallonie et à Bruxelles, le revenu cadastral est d’un autre âge. Les communes perdent de l’argent.

La reprise par la Wallonie de la gestion du précompte immobilier a relancé le débat sur la nécessité de revoir de fond en comble le cadastre des biens immeubles qui est depuis longtemps obsolète. Le revenu cadastral tient en effet lieu de base de calcul pour cet impôt. Or, il date des années septante, n’a jamais été mis à jour et repose donc sur des critères obsolètes (la valeur locative à l’époque). Il est source de grandes inégalités entre les propriétaires d’un bien récent et ceux d’un bien ancien qui a été rénové ou équipé, mais qui continuent à bénéficier d’une imposition très légère.