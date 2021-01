Immobilier: quelles sont les provinces wallonnes les plus chères?

Décidément, on ne déstabilise pas si facilement le marché immobilier. Et le Belge garde sa brique dans le ventre, covid ou pas. La Fédération du Notariat belge (Fednot) a dressé son bilan pour l’ensemble de l’année 2020. Résultat ? Le nombre de transactions a, certes, baissé, mais la diminution est contenue : -2,7 % par rapport à une excellente année 2019, record. Mieux encore, les prix, eux, poursuivent leur courbe ascendante, presque comme si de rien n’était : +6,8 % pour les appartements et +5,7 % pour les maisons.

Mais où, en Wallonie, sont-ils les plus élevés ?

Dans le Brabant wallon, où l’activité immobilière a baissé de plus de 8 %, le prix moyen d’une maison est de 362.330 euros (+7,7 % par rapport à 2019), alors que le prix moyen d’un appartement est de 270.264 euros (+9,1 %).