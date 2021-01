Chine: à Hong Kong, une rafle, comme une gifle à l’UE

Plus de cinquante figures de l’opposition pro-démocratie, dont un avocat américain, ont été arrêtées mercredi à Hong Kong. C’est le plus gros coup de filet à ce jour dans le cadre de la récente loi sur la sécurité nationale imposée par la Chine.

Humeur

Il est toujours dangereux de laisser croire à une dictature qu’elle peut faire n’importe quoi et ne pas être sanctionnée mais récompensée », écrivait lundi l’eurodéputé français (LREM) Bernard Guetta, par ailleurs fin analyste géopolitique. « C’est encore plus dangereux lorsqu’il s’agit de la plus puissante et de la plus peuplée des dictatures du monde ».

En signant en urgence le 30 décembre avec la Chine un accord de principe sur les investissements, en chantier depuis 7 ans, l’Union européenne a permis à Xi Jinping d’engranger une belle victoire, à quelques semaines de l’entrée en fonction de Joe Biden.