Alham, 28 ans, aimait la vie et refusait qu’on lui dicte son comportement

Sur sa page Facebook, Alham Younan avait choisi de modifier son nom de famille en en ôtant le « u ». Cette Liégeoise de 28 ans à l’épaisse chevelure de jais préférait la discrétion : seules étaient « publiques » trois photos de profil, et une photo « de couverture » partagée l’été dernier. On y voyait une personne de dos, au sommet d’une montagne, dominant les nuages : « Vis ta vie comme tu veux, au final tu vas mourir un jour », commentait la jeune femme. Elle travaillait comme serveuse au « Point de vue », une taverne-restaurant bien connue de Liège, située face à l’Opéra, et habitait rue Cathédrale, à 450 mètres de là.