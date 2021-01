L’Australian Open, David Goffin, le huis clos... La nouvelle saison de tennis en dix questions

Les circuits ATP et WTA ont repris, avec l’Australian Open pour premier horizon et de nombreuses interrogations, de David Goffin à Kim Clijsters.

La saison de tennis est lancée ! A Delray Beach, en Floride, ou à Antalya, en Turquie, pour les hommes, avec David Goffin en tête de liste belge, et à Abou Dahbi, aux Emirats Arabes Unis pour les dames, avec Kirsten Flipkens et Elise Mertens. Mais la routine retrouvée durant les quelques semaines de préparation, essentielles pour travailler ses points faibles et entretenir sa condition pour tenir le marathon qui se conclura en novembre, n’aura pas duré pour les professionnels des deux circuits. A défaut de les paralyser, comme ce fut le cas durant plus de 5 mois l’année passée, la pandémie continue d’imposer de nombreuses contraintes aux joueurs et joueuses, de profondément perturber le calendrier et d’aseptiser des stades majoritairement privés de public. C’est donc une nouvelle saison chahutée qui s’amorce, avec de nombreuses questions en suspens…

