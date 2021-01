Un blessé par balle, la Garde nationale mobilisée: la pression monte aux États-Unis (direct)

Trump qui refuse de concéder sa défaite, avait appelé ses partisans à défiler à Washington. Dans la foulée, certains manifestants se sont mis en marche vers le Congrès et la police a ordonné l’évacuation de plusieurs bâtiments.

Des policiers ont dégainé leurs armes mercredi dans la Chambre des représentants du Congrès des Etats-Unis, face à des manifestants pro-Trump qui tentaient d’entrer dans l’hémicycle, a rapporté un élu. Une personne a été blessée par balle.

« Les gardes de sécurité et les policiers du Capitole ont sorti leurs armes tandis que des partisans de Donald Trump tentaient de forcer le passage », a tweeté l’élu Dan Kildee. « On a reçu pour consigne de nous allonger sur le sol et d’enfiler notre masque à gaz », a-t-il ajouté.

Le président sortant, qui refuse de concéder sa défaite, avait appelé ses partisans à défiler à Washington en marge de cette séance protocolaire. Après l’avoir écouté, certains manifestants se sont mis en marche vers le Congrès et la police avait ordonné l’évacuation de plusieurs bâtiments.