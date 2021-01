Anderlecht: l’envol définitif de Francis Amazu?

Dans un noyau assez large où Vincent Kompany n’hésite pas à chambouler ses sélections de semaine en semaine, Francis Amuzu a vécu, comme bon nombre de ses coéquipiers, une première partie de saison en montagnes russes. Bilan : quatorze participations sur les 19 journées de championnat dont sept comme titulaire et un total de 785 minutes sur le pré.

Les premières joutes de la saison ont donné le ton. Présent dans le onze de base lors de la première journée à Malines, l’international espoir n’avait même pas pris place sur le banc une semaine plus tard lors de la réception de Saint-Trond. Parce qu’il montrait toujours les mêmes lacunes dans ce sacro-saint dernier geste où il tarde à s’améliorer un peu plus de trois ans après ses débuts professionnels. C’était contre Eupen le 22 décembre 2017. Ce soir-là, il avait pourtant marqué l’unique but de la rencontre. Au plus grand bonheur de Hein Vanhaezebrouck.