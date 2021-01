Sur le terrain, l’absentéisme scolaire se fait également ressentir. Peut-être pas de manière aussi forte que celle exprimée par les chiffres. Mais de manière plus insidieuse, et parfois plus préoccupante. Sophie Voortamn est professeure de philosophie dans l’établissement secondaire De l’autre côté de l’école. Un établissement à pédagogie Freinet situé à Auderghem. « Nous avons l’habitude d’être à l’écoute de nos élèves. Malgré tout, j’observe les prémices d’une situation de décrochage. La situation n’est pas dramatique, mais c’est certain que le décrochage est plus présent que les autres années. »