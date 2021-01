Enseignement: la hausse vertigineuse de l’absentéisme scolaire

Deux fois plus d’élèves en absence injustifiée… La donnée, livrée par la Fédération des associations de parents de l’enseignement officiel (Fapeo), interpelle. Elle fait écho à la situation complexe de l’enseignement obligatoire en ce temps de pandémie, particulièrement quand il s’agit du secondaire. Elle croise en fait des informations officielles émanant de la Direction générale de l’enseignement obligatoire avec les résultats d’une enquête de terrain diligentée fin 2020 par la Fapeo, le Comité des élèves francophones (CEF) et le Centre d’expertise et de ressources pour l’enfance (Cere), laquelle évaluait l’impact de l’enseignement hybride en période covid.