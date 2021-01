Coupe de Belgique de basket: Malines se qualifie pour les quarts de finale sans trembler face au Brussels

Malines s’est imposé facilement mercredi soir face au Brussels (99-79) pour le compte de la manche retour du tournoi play-in qualificatif pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique de basketball.

Battus sur le fil au Brussels il y a deux semaines lors du match aller (89-87), les Malinois ont pris leur revanche mercredi soir à l’occasion du match retour de ce tournoi play-in qualificatif pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique.

Rapidement, les joueurs de Paul Vervaeck, le coach de Malines, ont pris les commandes de la rencontre, bien menés par ses anciens Bruxellois Jonas Foerts (15 points) et Domien Loubry (10 points, 5 rebonds et 5 passes) pour creuser un premier écart après 10 minutes (23-12) et même s’envoler au moment de rejoindre les vestiaires (49-24).