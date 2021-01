États-Unis: les démocrates gagnent l’élection en Géorgie et remportent le Sénat

Le candidat démocrate Jon Ossof l’a emporté de justesse en Géorgie face au républicain sortant David Perdue lors de l’élection sénatoriale dans ce grand État du Sud traditionnellement conservateur, selon les médias américains NBC et The New York Times. L’écart est très faible et un recomptage n’est pas exclu, mais si la victoire est confirmée, elle assure à Joe Biden une égalité au Sénat permettant au démocrate d’avoir les coudées plus franches pour son début de mandat en tant que 46e président des Etats-Unis.