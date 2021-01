Ligue 1: le PSG accroché à Saint-Etienne pour la première de Pochettino, Lyon et Denayer leaders

Mauricio Pochettino a commencé sa carrière d’entraîneur du Paris Saint-Germain par un pâle nul à Saint-Etienne (1-1), mercredi pour la 18e journée de Ligue 1.

L’équipe de l’Argentin, qui a égalisé par Kean (22e) après l’ouverture du score d’Hamouma (19e), perd un peu de terrain sur le leader Lyon, désormais trois longueurs devant en tête du classement.

Lyon assure sa première place

L’Olympique Lyonnais a assuré sa place de leader du championnat de France en s’imposant 3-2 contre Lens mercredi. Jason Denayer a joué l’entièreté de la rencontre pour les Lyonnais.

Lyon ouvrait le score via Depay (39e) avant de doubler la mise en tout début de seconde période après un but contre son camp de Fortes (46e). Depay plantait ensuite son deuxième but de la soirée sur penalty (52e) avant que Sotoca (56e) et Doucouré (89e) ne réduisent la marque pour Lens.