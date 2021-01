L'application Too Good To Go lève 25,7 M EUR pour accélérer son développement

L'entreprise Too Good To Go, dont l'application permet de lutter contre le gaspillage alimentaire, a levé 25,7 millions d'euros pour accélérer son développement notamment aux Etats-Unis, auprès de plusieurs investisseurs dont le fonds Blisce qui apporte la moitié de ce montant, a annoncé jeudi ce dernier.

L'application permet aux consommateurs d'acheter à prix réduit des repas et paniers alimentaires invendus, notamment chez des commerçants à proximité de leur domicile ou de leur travail.

Présent dans 14 pays d'Europe, ainsi qu'à New York et Boston depuis 2020, le service s'appuie sur un réseau de commerçants partenaires. L'application a été téléchargée par plus de 29 millions d'utilisateurs et a permis de "sauver" 55 millions de paniers depuis son lancement en 2016, selon les données de Too Good To Go.

Jeudi, le fonds de capital-risque Blisce a annoncé dans un communiqué avoir "mené un tour de table de 25,7 millions d'euros, en investissant 12,7 millions d'euros dans Too Good To Go". Le reste des fonds sont apportés par les investisseurs historiques du groupe ainsi que par des employés, a-t-on précisé à l'AFP.