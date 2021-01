Exclusif: voici le nouveau maillot d’Intermarché – Wanty Gobert Matériaux (photos)

La formation wallonne évolue désormais en WorldTour mais reste fidèle à ses couleurs. Du jaune fluo, du bleu et du blanc, avec le nouveau sponsor Intermarché qui apparait sur le tricot.

Grande entrée dans le WorldTour pour la formation wallonne Intermarché – Wanty-Gobert dont voici, en exclusivité, les nouvelles tuniques, avec Loïc Vliegen comme modèle. La filiation chromatique est évidente, l’équipe de Jean-François Bourlart associe ses désormais traditionnelles couleurs à savoir le jaune fluo, le bleu et le blanc. Appariation, forcément, d’Intermarché, le nouveau sponsor, en tête de mailles et du fameux logo UCI World Team au niveau du cœur. A noter, aussi, Tormans qui se trouve désormais sur les manches, imposant sa couleur orange, et Circus, qui trônait en tête de maillot en 2020, qui a migré sur l’arrière du cuissard.

Niveau matériel, l’équipe de Louis Meintjes ou de Kevin Van Melsen poursuit l’aventure avec les vélos CUBE.