Coronavirus - Les dépenses en ligne des Belges ont augmenté d'un tiers pendant la pandémie (BeCommerce)

La valeur des produits s'est élevée à 4,9 milliards d'euros, contre 3,7 milliards pour la même période en 2019.

L'an dernier, 8.048.009 Belges ont effectué des achats en ligne, avec un montant consacré à ces achats qui a progressé de 8%. Durant l'été, le montant moyen des commandes atteignait 61,10 euros.

Durant la pandémie, les vêtements ont connu "une croissance fulgurante" et se hissent au premier rang des catégories, souligne BeCommerce. "Nous constatons que les vêtements et les chaussures, ainsi que la catégorie personal lifestyle, ont bénéficié d'un coup d'accélérateur significatif, malgré la réouverture des magasins. Ces catégories ont progressé de moitié par rapport à 2019." Lors du premier confinement, BeCommerce avait plutôt remarqué une importante progression de la catégorie "ordinateurs et accessoires".