Anderlecht: Hannes Delcroix prolonge avec les Mauves jusqu’en 2024

Le club d’Anderlecht a annoncé avoir trouvé un accord avec Hannes Delcroix pour un nouveau contrat allant jusqu’en 2024 avec une année bonus. Le défenseur central de 21 ans est chez les Mauves depuis l’été 2018. Depuis cette saison, il fait partie du onze de base de Vincent Kompany.

« Hannes peut servir d'exemple à beaucoup de jeunes joueurs et leurs entourages. Il a toujours été considéré comme un grand talent, mais ce n'est qu'avec beaucoup de patience, étape par étape, qu'il a fini par devenir joueur de base. Comme beaucoup de jeunes, Hannes devra encore apprendre de ses erreurs cette saison, mais il a tout pour viser un niveau encore plus élevé : il est gaucher, rapide, agile, agressif, intelligent et bon avec le ballon. Le club entier se réjouit de sa prolongation », a déclaré Peter Verbeke, le directeur sportif d’Anderlecht, sur le site du club.