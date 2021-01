Coronavirus - Ryanair supprime presque tous ses vols au dessus de la Manche (2)

La compagnie aérienne à bas prix Ryanair a réduit son offre à la suite des nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus prises au Royaume-Uni et en Irlande. À partir du 21 janvier, il n'y aura pratiquement plus de vols, voire aucun, à destination et en provenance de l'Irlande et du Royaume-Uni, prévient ainsi le transporteur irlandais jeudi. Une mesure qui sera d'application jusqu'à ce que les restrictions de voyage "drastiques" soient levées.