Alexandre Leroy, meilleur Belge de la 4e étape du Dakar 2021: «Nous avons rattrapé beaucoup d’autres participants»

Avec son co-pilote Nicolas Delangue, ils ont terminé à la 22e place à 22:32 du vainqueur Nasser Al-Attiyah (Toyota). Au classement général, le duo occupe la 46e place.

Alexandre Leroy et Nicolas Delangue ont montré lors de cette 4e étape qu’ils avaient appris de leurs erreurs commises dans les précédentes étapes pour terminer 22e devant Mathieu Serradori et Fabian Lurquin, 25e. «Nous avons passé une bonne journée et avons rattrapé beaucoup d’autres participants», a expliqué Alexandre Leroy. «Cela n’a pas toujours été facile avec la poussière qui se coinçait parfois. La visibilité était parfois très limitée. Mais nous nous en sommes bien sortis et nous avons terminé à la 22e place. Nous attendons avec impatience la prochaine étape. Nous allons garder le même objectif.»