MotoGP: Davide Brivio n’est plus team manager de Suzuki

L’écurie japonaise championne du monde en titre des pilotes l’a annoncé ce jeudi. «L’Italien est présent dans le paddock de MotoGP depuis plus de vingt ans et est impliqué avec Suzuki depuis 2013» comme team manager, a souligné l’écurie dans un communiqué, annonçant la «fin de leur collaboration».

Celle-ci s’achève donc au sommet, avec le premier titre pour Suzuki depuis 2000 grâce au sacre de Joan Mir, lors d’une saison sens dessus dessous, marquée par la pandémie de coronavirus et la blessure, dès la première course et pour le reste de la saison, de Marc Marquez, six fois champion du monde dans la catégorie reine entre 2013 et 2019.

Le dirigeant italien «souhaite désormais relever de nouveaux défis dans sa vie professionnelle et personnelle, loin du MotoGP», poursuit Suzuki.