Eden Hazard se livre dans une interview décalée pour ses 30 ans: «Si les blessures s’accumulent je n’irai pas jusque 35 ans» (vidéo)

Dans une interview accordée à la RTBF, Eden Hazard avoue les cadeaux qui lui feraient plaisir pour son anniversaire. Si la santé, pour lui comme pour tout le monde vu la situation actuelle, est son souhait prioritaire, il ne cache pas ce qui lui ferait plaisir pour ses 30 ans.

Un cadeau qui permettrait de changer le cours d’un seul match de sa carrière ? « Facile… 2018, demi-finale de coupe du monde contre la France. Umtiti rate sa tête, on part en contre et Romelu fait 1-0. On gagne et ciao… on va en finale », répond-il. Une règle à changer au foot ? Le Var, évidemment… « Ça enlève tellement de plaisir dans le foot, les émotions. On marque et puis on se demande ce qui va se passer. OK, ça a corrigé pas mal d’erreurs mais l’injustice ça fait aussi la beauté du foot. Sans hésitation… ciao le VAR ! »