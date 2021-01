Électricité: nouveau record pour la production renouvelable en 2020

Alors que l’on vient de tourner la page de 2020, Elia a sorti sa calculette pour établir le décompte du bouquet (ou « mix ») de production électrique de l’année écoulée. Des statistiques du gestionnaire du réseau haute tension, il ressort qu’avec 18,6 % du courant produit par les sources éoliennes (sur terre et en mer) et solaire, notre pays a battu un record, avec un total de 15,1 TWh. C’est près d’un tiers (31 %) de plus que l’électricité renouvelable produite l’an dernier (11,5 TWh). Une performance qui s’explique par plusieurs facteurs, selon Elia. A commencer, évidemment, par l’accroissement du parc de production, qui est passé de 3.796 MW fin 2019 à 4.670 MW fin 2020 pour l’éolien – notamment grâce à la mise en service des nouveaux parcs Northwester2 et Seamade en mer du Nord – et de 3.887 MW fin 2019 à 4.788 MW fin 2020 pour le photovoltaïque.