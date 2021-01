La plateforme de jeux Roblox valorisée 29,5 milliards de dollars

La plateforme de jeux Roblox, très populaire chez les enfants et les jeunes adolescents, a effectué une nouvelle levée de fonds la valorisant 29,5 milliards de dollars (24 milliards d'euros) et annoncé qu'elle entrerait finalement à Wall Street via une cotation directe.