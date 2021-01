Dans LéNA cette semaine: «Je vois une opportunité d’action mondiale contre le racisme» clame Martin Luther King III

Le militant des droits civiques Martin Luther King III est le fils aîné du Prix Nobel de la paix Martin Luther King Jr. L’homme, âgé de 63 ans, a étudié les sciences politiques et dirigé pendant de nombreuses années l’organisation du mouvement des droits civiques fondée par son père, la Southern Christian Leadership Conference. « Le racisme en Amérique est une réalité », lance-t-il. « Je ne dis pas que tous les gens qui soutiennent Trump sont racistes. Mais 74 millions d’individus ont voté pour ce président. Et certains d’entre eux sont de fervents partisans de la ségrégation, des racistes convaincus. La mort de George Floyd a suscité une prise de conscience du problème des inégalités raciales et de l’intolérance non seulement aux Etats-Unis, mais aussi en Europe, en Australie, en Amérique du Sud et en Afrique. Je vois là une opportunité d’action mondiale. »