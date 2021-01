Depuis ce lundi 4 janvier, les clubs semi-professionnels et amateurs qualifiés pour les seizièmes de finale de la Coupe de Belgique (2, 3 et 4 février) ont pu reprendre le chemin des entraînements collectifs, à huis clos, grâce à une dérogation spéciale accordée par le gouvernement.

Les trois équipes wallonnes (l’Olympic, la RAAL et le RFC Liège) et les six cercles flamands (Dessel Sport, Thes Sport, Lokeren-Temse, Rupel Boom, Heur-Tongres et Olsa Brakel) ont donc un mois pour préparer leur grand rendez-vous, tout en se soumettant à un protocole sanitaire très strict imposé par la Pro League, qui comprend notamment des tests antigéniques (deux fois par semaine) et PCR (avant le match) obligatoires pour tous les participants.