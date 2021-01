Basket: «Liège veut regagner le respect», assure Lionel Bosco

« On a commencé… par une bonne claque. » C’était mardi, à Alost, lors du barrage aller pour accéder aux quarts de finale de la Coupe : Liège a été balayé de 43 points au Forum ! « Rien de ce qu’on avait préparé n’a été appliqué », constate le nouveau coach des sang et marine, Lionel Bosco, secoué dès son baptême du feu. « Je peux accepter la défaite, même lourde, surtout que les Okapis sont forts et que nous manquons forcément de rythme… » Cela faisait plus de 10 mois que les Liégeois n’avaient plus disputé un match officiel ! Leur saison passée s’est arrêtée le 28 février face à Charleroi. « Alors qu’on retrouvait une dynamique positive », regrette Christophe Muytjens, le directeur général d’un club protégé de ses créanciers depuis deux ans par une procédure de réorganisation judiciaire afin de surmonter une dette « ramenée de plus de 900.000 à quelques 300.000 euros ».