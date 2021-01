L’hôtel des Chemins de Fer d’Arlon, en vente, intéresse Enova, la future école d’Attert

L’annonce immobilière parue il y a quelques jours n’est pas passée inaperçue, et pour cause : une des plus belles bâtisses de la ville d’Arlon est en vente. Il s’agit de l’hôtel des Chemins de Fer, situé à deux pas de la gare. « La SNCB vend pour 860.000 euros ou plus cette bâtisse qui s’étend le long de l’avenue de la Gare, en face du terminal des bus », expliquait le conseiller communal et historien Jean-Marie Triffaux. « Érigé dans le dernier quart du 19e siècle selon les plans de l’architecte Deschamps et de l’ingénieur Herman, le bâtiment a été restauré en 1901 après un incendie. » Le parc fait 38 ares. Avis aux amateurs. Le bien est assez exceptionnel. Avec cette situation géographique et le cachet du bâtiment, les intéressés seront nombreux. Les 1.800 mètres carrés habitables ont de quoi susciter les projets les plus ambitieux.