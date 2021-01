David Goffin après le 1er tour à Antalya : «Chouette de commencer par une grande bagarre et de la gagner»

Pour son premier match de 2021, le Liégeois, tête de série N.2, a dû sauver 5 balles de match pour venir à bout du Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 83), son partenaire de double, 3-6, 7-5, 6-0.

«C’est toujours chouette de commencer l’année par une grande bagarre. Et de la gagner», a-t-il souri à l’issue de sa qualification. «Ce fut évidemment un match très difficile, qui plus est contre Pierre-Hugues. Cela ne doit pas être facile pour lui, mais quelque part, c’est peut-être mieux ici que dans une levée du Grand Chelem ou un plus gros tournoi. J’ai eu beaucoup de hauts et de bas, mais je suis surtout content de la manière dont je me suis battu. Même s’il m’a fallu un set et demi pour rentrer dans le match, j’ai fini par me sentir de mieux en mieux et j’ai très bien joué dans le troisième set.»