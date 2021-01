Sporting de Charleroi: Kaveh Rezaei et Mamadou Fall très incertains pour Ostende

La mini-trêve et le stage tubizien ont permis à quelques Zèbres de se rapprocher d’un retour en vue du déplacement à Ostende, ce samedi (20h45). Mais l’échéance est peut-être encore trop proche pour deux d’entre eux : Mamadou Fall et Kaveh Rezaei. « Ils progressent bien, un peu plus chaque jour. On verra, il est trop tôt pour se prononcer », nous disait ce jeudi Pierre-Yves Hendrickx.