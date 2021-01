WTA : la 29e joueuse mondiale testée positive à un produit interdit

La fédération internationale de tennis l’a annoncé jeudi par voie de communiqué. La joueuse de tennis ukrainienne de 20 ans, 29e mondiale, s’est dit «sous le choc» et «déterminée à tout faire pour blanchir son nom».

Yastremska a été contrôlée positive le 24 novembre 2020 à ce produit interdit par l’Agence mondiale (AMA) suspendue provisoirement à partir de ce jeudi 7 février. Son échantillon d’urines a été analysé par l’AMA dans le laboratoire de Montréal, au Canada.

Dans la foulée, la joueuse a réagi à sa suspension sur son compte Instagram, se disant «sous le choc». «J’affirme que je n’ai jamais pris de substances illicites. Je suis étonnée et sous le choc, d’autant plus que deux semaines avant ce test (du 24 novembre, ndlr), j’ai été testée négative à Linz. Après ce dernier tournoi de l’année, j’ai arrêté de m’entraîner pour me reposer avant la nouvelle saison», a-t-elle écrit dans un message éphémère sur Instagram.