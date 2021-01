Manchester United attire Amad Diallo, un attaquant de 18 ans de l’Atalanta

Un accord avait déjà été trouvé entre l’Atalanta et Manchester United le jour de la fermeture du mercato estival le 5 octobre dernier mais le transfert était encore soumis à des conditions médicales et à l’obtention d’un permis de travail. Ces détails ayant été réglés, le jeune attaquant ivoirien rejoindra sa nouvelle formation dès qu’il aura reçu son visa.

«En tant que club, nous suivons Amad depuis un certain nombre d’années et l’ayant moi-même observé, je crois qu’il est l’un des jeunes espoirs les plus prometteurs du marché», a commenté Ole Gunnar Solskjaer, entraîneur des Red Devils.